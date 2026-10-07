Прокуратура выясняет причины пожара в крупном буддистском храме в Туве

Прокуратура начала проверку после пожара в буддийском монастыре "Устуу-Хурээ" в Туве. Возгорание произошло в местечке Ортаа-Алак недалеко от Чадана, сообщили в надзорном ведомстве.

Пожар охватил более 400 квадратных метров (по данным Baza - 500). К месту происшествия направили 12 человек и четыре единицы техники. Возгорание удалось локализовать, никто не пострадал. Причина пожара неизвестна.

Прокуратура Дзун-Хемчикского района проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий, помещений и инженерных сетей монастыря. Также специалисты оценят, было ли здание оснащено необходимыми средствами пожаротушения.

По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.