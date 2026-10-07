Прокуратура заинтересовалась медведем на кладбище в Магадане

Природоохранная прокуратура начала надзорные мероприятия по вопросу регулирования численности медведей в Магадане. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Как говорится в сообщении, в СМИ и Сети распространилась информация о том, что на кладбище в Магадане был замечен медведь. В связи с этим надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения требований в сфере регулирования численности животных.

Отмечается, что городские власти ограничат доступ на кладбище, если подтвердится угроза появления хищника.

Напомним, что 6 октября в Сети появились фотографии с кладбища в Магадане. На них видны разрытые могилы и сломанные ограды. Telegram-канал «112» сообщал, что несколько дней назад родственники приехали на кладбище проведать могилу женщины, умершей в конце февраля. Вместо захоронения они обнаружили разрытую могилу и остатки одежды покойной, а самой женщины не было. Позднее ее останки были обнаружены в лесу примерно в 300 метрах от кладбища. Кроме того, возле могилы и на территории кладбища заметили следы медведя.

Ранее сообщалось, что медведь забрел в ботанический сад на Сахалине.

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