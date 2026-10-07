Пять подростков избили кондукторшу трамвая в российском городе

Пять подростков напали на кондукторшу трамвая в Екатеринбурге

Пять подростков напали на кондуктора трамвая в Екатеринбурге, пишет Ural Mash.

Все случилось возле остановки "Фрунзе". Женщина получила рассечение брови.

По словам очевидцев, движение транспорта на этом участке остановилось примерно на 40 минут.

Еще один инцидент с подростком произошел в городе двумя днями ранее. Школьник распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №12, когда та попыталась высадить его из вагона.

Пострадавшую с ожогом глаз доставили в больницу.

По обоим случаям полиция проводит проверку.

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