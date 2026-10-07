Пятилетняя девочка погибла от укуса змеи из-за лопнувшего колеса у скорой

Пятилетняя девочка умерла по дороге в больницу после укуса змеи в индийском штате Мадхья-Прадеш. Малышка могла получить необходимую помощь раньше, но у машины скорой лопнуло колесо, сообщает Free Press Journal.

Змея укусила ребенка в деревне Деори. Родные отвезли ребенка в больницу в Катанги, где ей оказали первую помощь. Однако состояние девочки ухудшалось, поэтому врачи решили перевезти ее в другое медицинское учреждение в Джабалпуре.

Скорая уже находилась у больницы, но у нее спустило колесо. Из-за этого семье пришлось ждать другую машину около двух часов. За это время состояние ребенка продолжало ухудшаться.

Когда девочку наконец повезли в Джабалпур, уже было поздно. Родные считают, что при своевременной медицинской помощи ребенка можно было спасти.

Водителя и фельдшера отстранили от работы. Полиция запросила у медучреждения заключение по произошедшему.

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