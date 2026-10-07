Раскрыта причина экстренной посадки самолета American Airlines в США

По данным CNN, лайнер American Airlines, следовавший из Мадрида в Даллас, совершил внеплановую посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за того, что на борту Boeing 777 вышли из строя почти все уборные. Из восьми туалетов работали лишь два, и экипаж сообщил диспетчерам о нехватке исправных уборных, о чём телеканал узнал от Федерального управления гражданской авиации США.

На борту находились 287 человек, полёт обычно длится больше десяти часов, а поскольку топлива оставалось ещё более чем на четыре часа, посадочный вес превышал норму, что грозило перегревом тормозов, и командир подал сигнал PAN PAN.

Лайнер благополучно приземлился и после стоянки в Нью-Йорке, длившейся более трёх часов, продолжил путь в Даллас, причём, по словам экспертов, точная причина произошедшего неизвестна, хотя авиационные туалеты являются сложными устройствами, работающими за счёт давления воздуха.

Ранее сообщалось, что в США самолет задел крылом другое воздушное судно.