Раскрыто гражданство пропавших в Черном море после атаки дронов моряков

Шестеро пропавших в Черном море после атаки дронов моряков были сирийцами

Шесть моряков с затонувшего после атаки беспилотников сухогруза Alfa Watan пропали без вести. Все они были гражданами Сирии, сообщает болгарский телеканал Nova.

Сирийские СМИ из Латакии подтвердили информацию о том, что на борту судна находились шесть сирийских моряков. Alfa Watan ходил под флагом Того.

Атака произошла ночью во вторник в исключительной экономической зоне Болгарии. По словам премьер-министра страны Румена Радева, беспилотники атаковали два судна. Alfa Watan затонул, а зерновоз Able под флагом Палау загорелся.

С Able после атаки эвакуировали 18 членов экипажа, двое из них получили тяжелые ранения. Поисково-спасательную операцию в районе затонувшего Alfa Watan прекратили вечером во вторник.

Болгарские власти заявили, что пока не располагают информацией о том, кому принадлежали беспилотники, атаковавшие суда.

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