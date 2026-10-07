Расследование теракта в самолете авиакомпании Flydubai перекинулось в Южное полушарие

Расследование нападения на самолет авиакомпании Flydubai, летевший из ОАЭ в Израиль, расширяется по мере тщательного изучения подготовки летчика-террориста в Новой Зеландии.

Гражданин Омана Хамам аль-Хаммами провел в Новой Зеландии 175 дней до мая 2019 года, а австралийская еврейская организация призывает провести полное расследование его пребывания в Мельбурне, пишет The Guardian.

Власти Новой Зеландии начали собственное расследование в отношении второго пилота авиакомпании Flydubai, который пытался захватить самолет, направлявшийся в Израиль, после того, как полиция подтвердила, что он проходил там летную подготовку примерно через год после того, как бросил учебу в Австралии.

Катастрофу удалось предотвратить 30 сентября, когда пассажиры и экипаж вмешались, чтобы пресечь попытку второго пилота, 29-летнего Хамама аль-Хаммами, взять на себя управление рейсом в Тель-Авив со 182 пассажирами на борту, напоминает The Guardian.

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что Хаммами, гражданин Омана, предположительно использовал разбивочный топор при попытке “террористической атаки”, в результате которой капитан лайнера был ранен ножом в воздухе. Израильские и другие официальные лица в регионе подозревают, что первоначально он планировал совершить такое нападение в июле, но отложил его.

Помощник комиссара полиции Новой Зеландии Майкл Джонсон во вторник подтвердил, что мужчина находился в стране по учебной визе в течение 175 дней, с 30 ноября 2018 года по 23 мая 2019 года. “Полиция может подтвердить, что второй пилот находился в Новой Зеландии для прохождения части летной подготовки в британской компании, которая больше не работает в Новой Зеландии”, - говорится в заявлении Джонсона.

Полиция в настоящее время расследует его пребывание в стране, сказал Джонсон. Новая Зеландия присоединяется к многочисленным странам, которые пытаются собрать воедино информацию о прошлом Хаммами и его намерениях, а также установить, действовал ли он в одиночку, отмечает The Guardian.

В минувшие выходные австралийские службы безопасности начали расследование после того, как выяснилось, что Хаммами провел в стране около двух лет в качестве студента до 2017 года. Университет RMIT в Мельбурне подтвердил, что он покинул страну, не получив диплом инженера.

В ныне удаленном профиле в социальных сетях, который, как полагают, принадлежал Хаммами, тогдашний студент запечатлен на селфи с другими подростками в фуд-корте торгового центра в центральном деловом районе Мельбурна.

В среду главный еврейский орган Австралии, Исполнительный совет австралийского еврейства, призвал к тщательному расследованию деятельности ассоциаций Хаммами в стране. “На протяжении многих лет мы были свидетелями наличия экстремистской литературы в религиозных книжных магазинах, присутствия проповедников ненависти и насилия, а также того, что жители Австралии могут попасть под влияние вербовщиков и гнусных уличных проповедников, - говорится в заявлении исполнительного директора совета. – Мы должны понять, кто был связан с этим террористом, кто оказал на него влияние и какие следы его убийственной идеологии сохранились”.

Капитан рейса Смит Маччхар, который также некоторое время проходил подготовку в Новой Зеландии, рассказал в субботу, что вскоре после того, как Хаммами встал со своего места, чтобы помолиться, он почувствовал “сильный удар” по затылку. Несмотря на полученные травмы, Маччхар смог открыть защитную дверь кабины пилотов, чтобы пассажиры могли преодолеть Хаммами. Резервный пилот Flydubai, летевший этим рейсом, взял управление самолетом на себя и посадил его в региональном аэропорту в Саудовской Аравии, где злоумышленник был задержан саудовскими властями.