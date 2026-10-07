Ребенок погиб, еще четверо ранены при ракетном ударе ВСУ по региону РФ

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб ребенок, ранены четыре человека

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Принцевка в Валуйском округе Белгородской области, погиб ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем канале в среду.

Стало известно, что в результате ракетного обстрела села погибла 11-летняя девочка, ранения получили еще четыре человека, в том числе 11-летняя девочка, которую с закрытой травмой грудной клетки доставили в больницу.

- Женщины 72 и 47 лет и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, - говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, стало известно о повреждении легкового автомобиля и двух частных домов, а в селе Казинка в результате детонации БПЛА поврежден легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Курской области механизатор погиб при атаке дрона ВСУ.

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