Россиянин чуть не сгорел заживо во время готовки

В Саратове 41-летний местный житель едва не погиб во время приготовления пищи. Инцидент произошел на улице Панфилова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Мужчина включил конфорку, и в этот момент из-за неосторожного обращения с огнем на нем вспыхнула одежда.

С полученными травмами горожанин был госпитализирован.

У пострадавшего диагностированы ожоги туловища, шеи, руки и ноги — в общей сложности пострадало 40% поверхности тела. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

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