Россиянин избил беременную жену до выкидыша

В Белгородской области 37-летнего мужчину задержали после избиения беременной жены. Женщина потеряла ребенка и получила тяжкий вред здоровью, сообщили в региональном УМВД.

Преступление было совершено вечером 4 октября в одном из сел Старооскольского округа. Пьяный муж повалил 30-летнюю жену на пол и не менее четырех раз ударил ее ногами в живот. Женщина была на 17-й неделе беременности.

За медицинской помощью пострадавшая смогла обратиться только на следующий день. Врачи экстренно прооперировали ее, но спасти беременность не удалось.

Выяснилось, что муж уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 111 УК РФ.

Извергу грозит до восьми лет лишения свободы.

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