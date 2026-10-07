Россиянин организовал крупную сеть нелегальных игорных заведений

Следственными органами СК России по Амурской области расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Благовещенска. Ему предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, совершенных организованной группой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, с июня 2025 года по июнь 2026 года обвиняемый организовал деятельность шести подпольных игорных заведений в разных районах города. Для этого он использовал собственные и арендованные помещения, закупал компьютерную технику и привлекал персонал.

Схема работы была следующей: посетители передавали наличные деньги администраторам, после чего получали доступ к азартным играм, а выигрыши выдавались им также наличными.

В настоящее время обвиняемый задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы устанавливают иных участников незаконной игорной деятельности.

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