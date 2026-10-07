Россиянин ради забавы выкинул трёх котят с восьмого этажа

В Энгельсе Саратовской области из окна восьмого этажа выбросили трёх котят на глазах у прохожих. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 6 октября у дома Студенческому проезду. Неизвестный мужчина выбросил из окна квартиры на восьмом этаже трёх новорождённых котят. Момент падения животных попал на видеозапись.

Жители дома утверждают, что это не первый подобный случай в данной квартире. По их словам, в августе 2025 года из того же окна уже выбрасывали животных. Сначала вылетела кошка — она билась в агонии на асфальте на глазах у детей.

Через полчаса та же участь постигла кота. Неравнодушный сосед отвёз обоих в платную ветеринарную клинику, но спасти пушистых не удалось.

По версии жильцов, к этим расправам может быть причастен их сосед, у которого недавно родила кошка. И он, предположительно, решил избавиться от нее таким жестоким способом.

Отмечается, что после прошлогоднего инцидента правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело, что сильно беспокоит жителей дома.

МВД Саратовской области заинтересовалось произошедшим и проводит проверку по факту публикации в СМИ.

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