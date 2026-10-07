Россиянин разбился во время полета с парапланом в Турции

37-летний россиянин погиб во время полета на параплане в Турции. Александр Кишенет сорвался со скал после прыжка с горы Бабадаг, сообщает CNN Türk.
Инцидент произошел на курорте Олюдениз в провинции Мугла. Россиянин совершал одиночный полет с высоты около 1900 метров, однако вскоре по неизвестной причине упал на скалы.
На место происшествия прибыли жандармы и спасатели. К моменту их прибытия мужчина уже скончался.
По факту произошедшего началось расследование.
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