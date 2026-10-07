Россиянин разбился во время полета с парапланом в Турции

37-летний россиянин погиб во время полета на параплане в Турции. Александр Кишенет сорвался со скал после прыжка с горы Бабадаг, сообщает CNN Türk.

Инцидент произошел на курорте Олюдениз в провинции Мугла. Россиянин совершал одиночный полет с высоты около 1900 метров, однако вскоре по неизвестной причине упал на скалы.

На место происшествия прибыли жандармы и спасатели. К моменту их прибытия мужчина уже скончался.

По факту произошедшего началось расследование.

Читайте также:

На Родосе туристка погибла от удара молнии

Пропавшего на Пхукете российского подростка нашли – он в коме