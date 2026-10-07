Россиянин с ножом совершил дерзкое нападение на фармацевта

В Балаково задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудницу аптеки

В Балаково Саратовской области местный житель задержан по подозрению в разбойном нападении на сотрудницу аптеки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Утром 4 октября злоумышленник под видом покупателя зашел в аптеку на улице Ленина. Его лицо скрывала темная медицинская маска. Когда женщина вышла за заказом в подсобное помещение, мужчина со спины напал на нее, приставил нож к горлу и потребовал открыть сейф.

Потерпевшая выполнила требования, после чего налетчик замотал ей рот и руки скотчем. Преступник похитил около 50 тысяч рублей, несколько тюбиков с мазью и упаковку обезболивающих, после чего скрылся.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, который был задержан по горячим следам.

В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли нож, медицинские препараты и часть похищенных денег.

Следователем возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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