Россиянка подхватила опасную лихорадку во Вьетнаме

Российская туристка попала в больницу в результате заражения лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка была в Дананге. Предварительно, она стала жертвой укуса зараженного комара, который напал на нее ночью, пока она спала. Главный разносчик денге — комар. Вирус не передается воздушно-капельным или контактным путем.

У туристки поднялась температура до 39-40 градусов, возникла сильная ломота в теле. Она приняла жаропонижающие препараты, но ей стало только хуже. Девушку госпитализировали. Анализы показали, что она действительно заразилась лихорадкой денге. Пациентка проходит лечение.

Ранее жительница Рязани привезла из Вьетнама денге. Женщина почувствовала себя плохо спустя всего два дня после того, как во время экскурсии стала жертвой нападения местных комаров.

Также во Флориде зафиксирован рост случаев лихорадки денге.

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