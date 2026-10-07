Российская пенсионерка погибла под колесами иномарки

В Ленобласти женщина погибла после наезда автомобиля на трассе «Кола»

Следственный отдел МВД России по Кировскому району Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 6 октября на 52-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола». Автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, совершил наезд на 89-летнюю пенсионерку.

По предварительной информации, пожилая женщина шла от автобусной остановки и пересекала проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

Читайте также:

«Российские релоканты спровоцировали резкий рост цен на аренду жилья в азиатской стране»

«Турецкие отели массово отказывают в размещении одиноким мужчинам по одной причине»