Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские силы продолжают «дронную осаду» Алешек. В своём Telegram-канале он написал, что противник дистанционно минирует дороги и тропы, а также обстреливает трассу Алешки — Раденск, которую дипломат назвал «дорогой смерти».

По словам Мирошника, на международных площадках представители Киева продолжают давить на жалость европейцев, заявляя о беспокойстве по поводу ситуации в Алешках. Дипломат утверждает, что они искажают информацию о своих гуманитарных усилиях и о роли российской армии в гуманитарном кризисе.

Ранее, 21 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские военные делают всё для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки, чему препятствует Киев. Он называл ситуацию критической и отмечал, что Украина мешает доставке.

Напомним, ранее глава Алешкинского округа Руслан Хоменко сообщал, что четверо жителей подорвались на мине, когда пытались выехать из города в Раденск за продуктами. Все они получили ранения и были госпитализированы. Также Хоменко заявлял, что Алешки фактически остаются в блокаде: доставка гуманитарных грузов и выезд жителей невозможны из-за постоянных обстрелов и заминированных дорог. За неделю в округе, по его данным, погиб один мирный житель и ещё десять получили ранения; украинские дроны атаковали три отделения «Почты Херсон».

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