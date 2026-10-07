Российский школьник утонул во время оздоровительной физкультуры

В Адыгее возбудили дело после гибели 9-летнего школьника в ванной

В городе Адыгейске Республики Адыгея возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика. Ребенок утонул во время платной оздоровительно-физкультурной реабилитации.

По данным Следственного комитета по региону, инцидент произошел 29 сентября 2026 года. 48-летний мужчина, проводивший занятия, оставил ученика одного в ванне, наполненной водой. Когда он вернулся, спасти ребенка уже не удалось.

В ходе проверки установлено, что подозреваемый систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея при этом соответствующего медицинского образования и сертификатов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

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