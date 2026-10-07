Российский студент попал в больницу после избиения школьником

В Петербурге 16-летний школьник напал на студента колледжа у ТЦ

В Санкт-Петербурге задержан школьник, напавший с ножом на студента у торгового центра.

5 октября 2026 года в полицию Центрального района города обратилась женщина, сообщившая о нападении на её 16-летнего сына.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, неизвестные избили студента колледжа и, угрожая ему ножом, попытались отобрать у него телефон.

После нападения молодого человека увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний школьник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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