Российский студент попал в больницу после избиения школьником

В Санкт-Петербурге задержан школьник, напавший с ножом на студента у торгового центра.
5 октября 2026 года в полицию Центрального района города обратилась женщина, сообщившая о нападении на её 16-летнего сына.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, неизвестные избили студента колледжа и, угрожая ему ножом, попытались отобрать у него телефон.
После нападения молодого человека увезли в больницу в состоянии средней тяжести.
На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний школьник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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