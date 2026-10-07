Российскую туристку избили после покупки самого вонючего в мире фрукта

Продавец фруктов избил россиянку на Бали после жалобы на испорченный дуриан

Российская туристка Светлана заявила, что подверглась нападению продавца фруктов во время отдыха на индонезийском острове Бали. Конфликт произошел после покупки дуриана, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что решила вместе с детьми попробовать экзотический фрукт, однако приобретенный дуриан оказался испорченным. Туристка попросила вернуть деньги, но торговец предложил только заменить товар.

По словам россиянки, во время возникшего спора продавец набросился на нее, стал наносить удары и повредил ее телефон. Восьмилетний сын женщины попытался вступиться за мать, тогда как ее трехлетняя дочь в этот момент находилась у дороги.

Светлана предполагает, что причиной конфликта могло стать недопонимание. Продавец, вероятно, решил, что покупательница пытается его обмануть. После произошедшего россиянка намерена обратиться в местную полицию.

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