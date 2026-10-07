Сальдо раскрыл статистику жертв в Алешкинском округе

На брифинге, посвящённом обстановке в Алешках, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо привёл данные о жертвах среди гражданских. По его словам, с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей. Из этого числа 29 человек погибли непосредственно в Алешках. Глава региона отметил, что округ целиком находится в прифронтовой полосе.

Сальдо также сообщил, что более 130 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом он уточнил, что эта статистика не учитывает пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью. Таким образом, реальное число жертв и раненых может оказаться выше.

Губернатор подчеркнул, что Алешкинский округ полностью расположен в прифронтовой зоне. Из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников ситуация там остаётся крайне напряжённой. Местные власти продолжают фиксировать последствия ударов.

Ранее сообщалось, что за неделю в Алешкинском округе в результате украинских атак погиб один мирный житель и ещё десять получили ранения. Также украинские дроны атаковали три отделения «Почты Херсон»: в одном селе повредили крышу, ещё одно здание разрушили до основания, в третьем разбили кровлю и окна. Глава округа Руслан Хоменко призывал жителей избегать массовых скоплений людей, не подходить к упавшим дронам и снарядам и ничего не поднимать с земли.

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