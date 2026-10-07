Сальдо рассказал, что ВСУ сделали с гуманитарным грузом для Алешек

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что автомобили с российской гуманитарной помощью, направленные в Алешки, были уничтожены украинскими формированиями. По его словам, договорённости о том, что грузы для жителей и сами люди не будут подвергаться атакам, не соблюдаются.

Сальдо отметил, что гуманитарный груз уничтожен. Водители, к счастью, остались живы — им, судя по всему, дали возможность отойти от машин. Губернатор подчеркнул, что подобное происходит каждый день.

Также глава области сообщил, что за последний год украинские операторы БПЛА уничтожили под Алешками более десяти автомобилей скорой помощи. Это свидетельствует о системных ударах по гражданской инфраструктуре.

Ранее Сальдо приводил данные: с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, из них 29 — в самих Алешках, более 130 получили ранения. Украинские дроны атаковали три отделения «Почты Херсон», четверо жителей подорвались на мине. Глава округа Руслан Хоменко говорил, что Алешки фактически остаются в блокаде, и призывал людей избегать массовых скоплений и не приближаться к упавшим боеприпасам.

Читайте также:

Сальдо назвал условие для поддержки украинских предложений по Алешкам

Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках