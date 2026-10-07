Сальдо: жители Алешек страдают от атак ВСУ уже несколько лет

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами заявил, что жители Алешек уже около трёх-четырёх лет живут в условиях постоянной агрессии со стороны украинских формирований. Он отметил, что обстановка там давно остаётся крайне тяжёлой и напряжённой.

Сальдо пояснил, что Алешки расположены на берегу Днепра, в непосредственной близости от правого берега, и это делает ситуацию особенно сложной. По его словам, за эти годы здесь не раз происходили события, которые трудно назвать человечными.

Губернатор напомнил о систематических атаках украинских ударных дронов и артиллерийских обстрелах алешкинской больницы. Медики этого учреждения оказывали помощь мирным жителям, несмотря на постоянную угрозу.

Ранее Сальдо приводил статистику: с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, из них 29 — в самих Алешках, более 130 получили ранения. Также сообщалось об атаках дронов на отделения «Почты Херсон», подрыве четырёх жителей на мине и фактической блокаде города из-за обстрелов и минирования дорог. Глава округа Руслан Хоменко призывал людей избегать массовых скоплений и не приближаться к упавшим боеприпасам.

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