Семь человек ранены при атаках ВСУ в регионе РФ

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены семь человек

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области ранены семь жителей, сообщили власти региона в своем официальном канале в среду.

Стало известно, что ВСУ атаковали Борисовский, Грайворонский, Алексеевский, Белгородский, Волоконовский, Валуйский, Корочанский, Ракитянский, Ивнянский, Краснояружский, Ровеньский, Новооскольский, Яковлевский, Шебекинский и Старооскольский округа, а также Белгород.

В результате атак были ранены семь человек в Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском и Краснояружской округах, один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили 147 вражеских беспилотников.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться