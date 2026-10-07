Серийный педофил, растлевавший детей из тюрьмы, получил 29 лет

Педофила, занимавшегося растлением детей из тюрьмы, разоблачили следователи ГСУ СКР по Москве.

Как стало известно «МК», мужчина уже получил срок за сексуальное насилие над несовершеннолетними, однако не успокоился и в местах заключения. Каким-то образом он достал в колонии мобильный телефон и стал переписываться с детьми через соцсети. Извращенец заставлял подростков присылать ему интимные фото и сам отправлял ролики порнографического содержания. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы.