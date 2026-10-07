Школьницу обнаружили мертвой в ее доме с отрубленной головой и надписью кровью на стене

В Кении школьницу нашли мертвой в ее доме с отрубленной головой

В Кении расследуют жестокое убийство 18-летней школьницы Джой Вангуи, которую обнаружили мертвой в ее доме в районе Киамбаа округа Накуру. По предварительной версии полиции, преступление могло произойти на почве ревности и быть связано с любовным треугольником. Об этом пишет издание Nеws Minimalist.

В публикации говорится, что тело девушки нашли на кухне, а рядом находились несколько предметов, которые могли стать орудиями преступления. В коридоре полицейские обнаружили голову погибшей. Кроме того, на стене кровью была оставлена надпись с признанием в любви, предупреждением об измене и извинением.

Правоохранители уже установили предполагаемого преступника. После убийства мужчина скрылся с места происшествия, и полиция продолжает его поиски. Информации о задержании подозреваемого пока не поступало.

Джой Вангуи училась в средней школе Моло. Тело девушки направили в местную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна помочь следствию установить дополнительные обстоятельства произошедшего.

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