Школьник-зацепер напал на водителя трамвая в российском городе

В Екатеринбурге 14-летнего школьника задержали после инцидента с водителем трамвая. Происшествие случилось вечером 5 октября возле одного из домов на улице Уральской. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

По данным следствия, подросток находился на сцепном устройстве трамвая. Водитель сделала ему замечание, после чего несовершеннолетний распылил ей в лицо аэрозоль с раздражающим веществом. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу с телесными повреждениями.

После произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого нападавшего. Им оказался ученик одной из школ Екатеринбурга.

Школьника задержали в процессуальном порядке. Следователи намерены решить вопрос о предъявлении ему обвинения и выборе меры пресечения. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и собирается доказательственная база.

Читайте также:

В Химкaх несколько раз видели зацеперов.

В России предложили в 10 раз увеличить штрафы для зацеперов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.