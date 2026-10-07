Скончался сотрудник ФСИН, пострадавший при нападении в поезде

Один из конвоиров, пострадавших при нападении осужденного в поезде во Владикавказе, скончался в больнице. Об этом сообщила ФСИН России.

Нападение произошло 2 октября в поезде, который следовал из Владикавказа в Адлер. На территории Кабардино-Балкарии осужденный напал на сотрудников конвоя и завладел табельным оружием одного из них.

Один конвоир погиб на месте, еще несколько сотрудников получили ранения. Один из них скончался в медицинском учреждении.

Во ФСИН выразили соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника и пообещали оказать им необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело.

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