Следствие просит арестовать убийцу женщины на юго-западе Москвы

Органы СК вышли с ходатайством об аресте мужчины, задержанного за убийство подруги своей жены, совершенное во вторник на юго-западе Москвы.

Как уже сообщал «МК», преступление было совершено в квартире на Литовском бульваре. После распития алкоголя мужчина нанес женщине 12 ножевых ранений, после чего скрылся. По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников полиции фигурант задержан в кратчайшие сроки. Ему предъявлено обвинение.