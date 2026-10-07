Сотню подростков в противогазах задержали в российском городе

Сотню подростков в противогазах задержали на заброшке в Сургуте

В Сургуте около сотни подростков задержали после шумной вечеринки на заброшенном объекте. Многие из них были в противогазах, часть участников снимала происходящее на видео, пишет Mash.

На необычную компанию обратили внимание местные жители и сообщили о ней в полицию. Всех участников вылазки доставили в отдел.

Местные подростки не впервые оказываются в центре внимания из-за увлечения заброшенными зданиями. Ранее они забирались на телевышки, проникали на территорию заброшенной станции юннатов и устраивали встречи в пустующих постройках, снимая происходящее для соцсетей.

Сейчас проводится проверка. Родителей несовершеннолетних могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Читайте также: Школьник-зацепер напал на водителя трамвая в российском городе