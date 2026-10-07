Сотрудник ЦРУ украл золотых слитков на 40 миллионов долларов

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ признал себя виновным по обвинению в том, что он злоупотребил своим служебным положением и государственными средствами с целью обогащения путем приобретения недвижимости во Флориде и сотен золотых слитков на сумму более 40 миллионов долларов.

Дэвид Дж. Раш сфабриковал “строго засекреченную” правительственную программу, чтобы оправдать приобретение элитной недвижимости в Южной Флориде, которую он намеревался перепродать для получения личной выгоды, говорится в материалах суда. Раш также сфабриковал фиктивную “секретную государственную деятельность” для получения золотых слитков, говорится в материалах дела.

По данным Минюста США, мошеннические действия Раша обошлись федеральному правительству в общую сумму убытков примерно в 194 млн долларов.

Прокуроры также обвиняют Раша во лжи коллегам и государственным подрядчикам о его военной и академической репутации и о фальшивой программе, которую он изобрел, ложно утверждая, что она была санкционирована высокопоставленными официальными лицами США.

“Раш использовал свои законные государственные полномочия и сфабриковал личные доказательства, чтобы создать доверие к своим указаниям”, - говорится в материалах суда.

Как сообщает CNN, 49-летний Раш из Эшберна, штат Вирджиния, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, что, согласно судебным протоколам, предусматривает максимальное тюремное заключение сроком до 20 лет. Приговор Рашу будет вынесен 28 января.

Несколько месяцев назад Раш пытался мошенническим путем санкционировать выделение 100 млн долларов по государственному контракту. Он поручил кому-то другому перевести около 145 млн долларов в холдинговую компанию, созданную по его указанию, а затем использовал эти средства для приобретения четырех “роскошных” объектов недвижимости в Палм-Бич и Хоуб-Саунд, штат Флорида, говорится в материалах дела.

В предыдущих судебных исках прокуратура утверждала, что Раш спрятал золотые слитки федерального правительства на сумму около 46 млн долларов в своем доме в Вирджинии. Его также обвинили в том, что он обманным путем потребовал десятки тысяч долларов в качестве компенсации за военный отпуск после того, как был с почестями уволен из ВМС США в 2015 году.

“Федеральным служащим поручено служить американскому народу, а не самим себе”, - говорится в заявлении генерального прокурора Тодда Бланша.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что управление немедленно передало дело в ФБР после того, как внутреннее расследование выявило доказательства преступлений Раша.

Раш был арестован после того, как следователи обыскали его дом и изъяли около 300 золотых слитков, около 2 миллионов долларов и около 35 часов класса люкс, согласно показаниям агента ФБР. Судья постановил, что Раш должен содержаться под стражей без залога после его первой явки в суд в начале этого года. Во время июньского слушания адвокат защиты Джессика Кармайкл заявила, что изначально Рашу не предъявлялись обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с обнаружением золотых слитков, которые она назвала “в основном незначительными” и “не более чем сенсационным событием”. Она сказала, что ее клиент должным образом получил золотые слитки и сохранил их заперт в сейфе в его подвале.

Власти утверждают, что Раш также солгал о своем образовании и военном прошлом при приеме на работу, ложно назвавшись бывшим пилотом ВМФ, получившим степень бакалавра в Университете Клемсона в Южной Каролине и степень магистра в Политехническом институте Ренсселера в Нью-Йорке. Следователи установили, что он не служил пилотом ВМС и не посещал ни тот, ни другой вуз.