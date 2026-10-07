Супругов-миллионеров обвинили в издевательствах над 21 ребенком

В округе Лос-Анджелес арестовали 66-летнего Гуоцзюня Сюаня и его 39-летнюю жену Сильвию Чжан по делу о жестоком обращении с детьми. По данным прокуратуры, расследование затронуло 21 ребенка, большинство из которых родились от суррогатных матерей.

Супругам предъявлены обвинения по нескольким эпизодам жестокого обращения с детьми, а также в сговоре с целью совершения насилия, укрывательстве и давлении на свидетелей. Окружной прокурор Натан Хохман назвал дело беспрецедентным.

По версии следствия, пара организовала агентство суррогатного материнства в своем доме в Аркадии. Супруги находили суррогатных матерей по всей стране и, как утверждает обвинение, говорили им, что хотят еще одного ребенка для завершения семьи.

Прокуратура заявляет, что в поле зрения следствия оказались дети в возрасте от двух месяцев до 13 лет. Пятнадцать из них изъяли из дома супругов в прошлом году, еще шестеро находились в других местах. Большинству детей было от года до трех лет.

Полиция полагает, что одного или двух детей Чжан родила сама, остальных выносили суррогатные матери.

Расследование началось в мае 2025 года после госпитализации двухмесячного младенца с черепно-мозговой травмой. По данным полиции Аркадии, травму ребенку нанесла няня.

Следователи также выяснили, что в доме оборудовали три помещения, которые использовались как учебные центры. Дети по несколько часов проводили там за партами под присмотром нянь. За происходящим наблюдали с помощью камер с датчиками движения, изображение выводилось на большой экран.

По словам прокурора, видеозаписи зафиксировали неоднократное физическое насилие над детьми со стороны нянь. Следствие утверждает, что на одном из видео Сюань требует бить ребенка сильнее, а на другом сам участвует в избиении. Няням, по версии обвинения, предписывали не оставлять на детях видимых следов.

Суд установил каждому из обвиняемых залог в размере 20 млн долларов. Им также назначили домашний арест и запретили посещать детей.

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