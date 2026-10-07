Свадебный кортеж в российском городе вызвал недовольство жителей

Публикация Telegram-канала Mash Siberia со свадебным кортежем в Новосибирске вызвала широкий общественный резонанс.

Очевидцы сняли, как участники шумной процессии демонтировали с автомобилей регистрационные знаки, стреляли в воздух, устраивали «шашечки» на дороге, а также массово останавливались на проезжей части, блокируя движение.

На кадрах видно, как плотная вереница иномарок, среди которых засветились Mercedes-Benz, Lexus и внедорожники Toyota, стоит на дороге. Водители непрерывно сигналят, а между машинами ходят мужчины, фиксируя происходящее на камеры.

В комментариях к видео горожане выражают возмущение и требуют дать действиям участников кортежа официальную оценку профильного ведомства.

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