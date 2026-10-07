Священник предсказал конец света на следующей неделе

Пастор из ЮАР Джошуа Млакела заявил, что "вознесение" человечества произойдет 12 или 13 октября 2026 года. Новую дату священнослужитель назвал после видений, в которых ему якобы явились Бог и Иисус Христос. Об этом сообщает The Express.

По словам Млакелы, на этот раз указанные даты являются окончательными, и переносить их он больше не ожидает. Под "вознесением" пастор подразумевает событие, которое часть христиан связывает с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби.

Ранее Млакела уже предсказывал наступление "вознесения" 23 сентября 2025 года. Некоторые его последователи настолько поверили в пророчество, что начали продавать дома и автомобили, а также увольняться с работы.

Когда предсказание не сбылось, пастор объяснил это тем, что Бог якобы решил отложить Судный день, чтобы дать людям дополнительное время для покаяния.

Также Млакела связал несостоявшийся прогноз с ошибкой в календаре. По его версии, он ориентировался на еврейский праздник Рош ха-Шана, однако неверно определил дату и поэтому назвал сентябрь вместо октября.

Читайте также: Конец света по расписанию: политики запугали всех искусственным интеллектом