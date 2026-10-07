Тело человека достали из реки в российском городе

В Петербурге из реки Смоленки достали тело человека

Утром 7 октября в Санкт-Петербурге из реки Смоленки в районе домов № 2–4 по Новосмоленской набережной извлекли тело неизвестного. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть около Наличного моста. Очевидцы ранее обсуждали происшествие в социальных сетях.

В настоящее время личность погибшего и причины его смерти не установлены.

Ранее сообщалось, что в городе Адыгейске возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика. Ребенок утонул во время платной оздоровительно-физкультурной реабилитации.

Читайте также:

«Укус бродячего кота в Турции привел к плачевным последствиям для ребенка»

«Забивших камнями кота и птиц российских школьников нашли»