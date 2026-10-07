Тигр напал на пастуха и утащил его в лес

В Индии тигр напал на пастуха, который вывел скот пастись в лес

Тигр напал на 62-летнего мужчину в Индии и утащил его в лес. Об этом сообщает The Hitavada.

Как пишет издание, мужчина отправился пасти скот в лесной массив Пиндрай. Там на него набросился хищник и утащил вглубь леса.

Тело пастуха было обнаружено местными жителями. Его тело было покрыто крупными травмами, которые, по данным издания, мог оставить только тигр.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции и лесного департамента. Власти уже начали проверку, чтобы восстановить картину случившегося и не допустить повторения трагедии.

У погибшего остались родные: им выплатят пособие в размере 800 тысяч рупий (около 706 тысяч рублей).

До этого тигр утащил и убил мужчину в джунглях Малайзии.

Также сообщалось, что тигр отгрыз ноги собиравшему грибы мужчине в Индии.

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