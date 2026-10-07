Трагедия у Кипра: счет погибших растет

Число жертв катастрофы с паромом у берегов признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра достигло 24, сообщила канцелярия премьер-министра ТРСК. Еще четверо числятся пропавшими без вести, в том числе гражданка РФ.

По данным канцелярии, в ходе непрерывной поисковой операции обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы у Гирне. Начата процедура определения личности погибшего, число пропавших без вести снизилось до четырех.

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся 30 августа в море в 2,5 км от берега города Гирне. Других деталей о ходе операции не приводится.

Пропавшей без вести числится в том числе гражданка РФ Юлия Озджан. О ее поисках и контактах с родственниками не сообщается.

Расследование трагедии продолжается. Под стражей находится в том числе капитан судна. Других подробностей следствия не приводится.

Крушение парома стало одной из крупнейших морских катастроф в регионе за последние годы. Власти ТРСК координируют поисковую операцию и работу с семьями пострадавших.

Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией. Морское сообщение между Гирне и материковой Турцией остается одним из основных маршрутов для пассажиров и грузов.

Пассажиры рассказали о работе парома, затонувшего у берегов Кипра.

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