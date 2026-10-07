Турист попытался прогнать паука огнем и остался без виллы

Вилла в районе Северная Кута на Бали сгорела после того, как турист поджег бумагу, пытаясь прогнать паука из ванной. По предварительной версии полиции, ветер перенес горящий лист на крышу. Об этом сообщает The Bali Times.

Пожар начался около 12:30 по местному времени 5 октября на улице Джалан Асеман Багус в деревне Тибубененг округа Бадунг. По данным полиции, бумагу поджег 45-летний гражданин Непала Гаорап Рана.

Заметив паука, мужчина решил отпугнуть его огнем, а затем вышел из ванной в рабочую комнату. Как предполагают полицейские, горящую бумагу подхватил сильный ветер и занес на крышу, покрытую сухой травой аланг-аланг.

Кровля быстро загорелась, после чего пламя распространилось по зданию. Жаркая и сухая погода вместе с сильным ветром усилили пожар. Возникла угроза перехода огня на соседние дома.

Рана успел выбраться наружу. Никто не пострадал, однако вилла и все находившееся внутри имущество уничтожены. Материальный ущерб предварительно оценили в 2 млрд индонезийских рупий — около 10 млн рублей.

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