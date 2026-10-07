Убивший девушку студент вдохновлялся примером маньяка из культового телесериала

Студент-криминалист признался в убийстве в стиле "Декстера" в устроенной им "комнате убийств". Сообщается, что 20-летний британец Бенджамин Дэй заманил 24-летнюю Марию Сачану в комнату с пластиковыми стенами, где зарезал ее в доме в Уэст-Мидленде.

Британский студент-криминалист, который был помешан на американском детективном телесериале "Декстер", признал себя виновным в убийстве секс-работницы в "комнате убийств", оборудованной в Airbnb.

По данным Sky News, двадцатилетний Бенджамин Дэй заманил 24-летнюю проститутку Марию Сачану в комнату с пластиковыми стенами, где 21 декабря прошлого года зарезал ее в своем доме в Тивидейле, Уэст-Мидлендс.

Юный британец был арестован в футболке цвета хаки в стиле Декстера после того, как нанес 78 ножевых ранений своей жертве и начал расчленять ее тело.

Дэй, которому на момент убийства было 19 лет, изменил свое заявление на "Виновен" во вторник после обсуждения со своим адвокатом на второй день судебного разбирательства в Королевском суде Вулверхэмптона, отмечает Sky News.

Приговор ему будет вынесен 4 декабря.

Открывая слушания по делу в понедельник, прокурор Рэйчел Брэнд заявила, что обвиняемый потратил несколько часов на подготовку так называемой комнаты убийств в арендованном помещении в районе Тивидейл в Уэст-Мидлендс, примерно в 20 милях от своего дома в Реддиче, графство Вустершир.

Ожидалось, что Бенджамин Дэй заявит о самозащите, утверждая, что он оборудовал комнату, чтобы снять на видео "дань уважения" Декстеру, которое он мог бы опубликовать на TikTok.

Напомним, что главный персонаж сериала «Декстер» был серийным убийцей, работающим судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Своих жертв (как правило, оставшихся безнаказанными жестоких преступников) Морган Декстер убивал и расчленял в специально подготовленном помещении.

Ранее прокурор заявил, что Бенджамин Дэй связался с Марией Сачану - проституткой родом из Румынии - через веб-сайт, используя одноразовый телефон.

Прокурор Рейчел Бранд сказала о Бенджамине Дэе: "Мы утверждаем, что улики указывают на то, что он планировал это убийство в деталях. Он заманил Марию Сачану в комнату, которую снял через Airbnb. Он готовился убить ее. Он планировал избавиться от ее тела, не оставив следов произошедшего, и планировал выйти сухим из воды. Но все пошло не так, и его поймали".

В ходе судебного разбирательства стало известно, что, нанеся 78 ножевых ранений Марии Сачану, Бенджамин Дэй отказался от "ужасной" работы по расчленению тела, потому что порезался сам.

Затем он вышел из дома и прошел некоторое расстояние, прежде чем позвонить по номеру 999 и попросить о помощи.

На кадрах, снятых телекамерой, видно, как Бенджамин Дэй рассказал полиции, что на него напала дикая собака или лиса, прежде чем его арестовали после того, как доставили в больницу.