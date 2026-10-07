Убийц россиянина удалось задержать спустя три десятилетия

Сотрудники УМВД России по Ярославской области раскрыли преступление, совершенное в апреле 1994 года. В 2026 году правоохранителям удалось собрать доказательную базу, достаточную для задержания подозреваемого и предъявления ему обвинения в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно материалам дела, поздним вечером 1 апреля 1994 года неподалёку от городской школы № 1 в Тутаеве двое мужчин напали на своего общего знакомого. Подозреваемый совместно со своим приятелем (который в настоящее время скончался) нанесли жертве несколько ударов ножом в область груди и шеи, от которых пострадавший погиб на месте.

Осмотрев содержимое карманов, злоумышленники похитили деньги в рублях и иностранной валюте, а также сняли с погибшего золотые кольца и цепочку. Тогда по факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время оперативники регионального УМВД осуществляют сопровождение дела в отношении задержанного фигуранта.

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