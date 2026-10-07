Убийцу мигрантки, приехавшей в Москву к народному целителю, приговорили заочно

Гражданка Казахстана, приехавшая в Москву, чтобы попасть на прием к знахарю, была жестоко убита другим мигрантом — гражданином Таджикистана. Убийца оставил на месте преступления массу следов, но все же успел сбежать.

Как стало известно «МК», труп 32-летней женщины был обнаружен на юго-западе Москвы, в реке Котловка. Причиной ее смерти стала черепно-мозговая травма: казашку несколько раз ударили камнем по голове. Личность погибшей установили быстро. Любящая жена и мать пятерых детей отправилась в столицу России в надежде избавиться от головных болей — ей порекомендовали одного народного целителя. Однако мигрантка была вынуждена задержаться в Москве: у нее украли деньги. Женщина устроилась в турецкую пекарню, заработала на обратную дорогу и сообщила мужу, что скоро приедет, а затем перестала выходить на связь.

На месте преступления следователи обнаружили кострище, а рядом с ним — кепку с надписью «Помир» и мобильный телефон, который не принадлежал жертве. Хозяйка мобильника — уроженка Таджикистана, также приехавшая на заработки в Москву, пояснила, что гаджет брал ее муж, весьма неразборчивый в отношениях с женщинами человек. Она вспомнила, что вскоре после ночи убийства жительницы Казахстана супруг пришел домой в крайне возбужденном состоянии и заявил, что получил травму паховой области, упав на арматуру. Однако на самом деле на половом органе ловеласа были видны порезы совсем иного рода. Выяснилось и происхождение кепки: именно такую носил муж свидетельницы, считавший себя памирцем (этническая группа в Таджикистане).

Все улики указывали на причастность азиата к убийству. Но задержать его не удалось — мужчина успел улететь на родину. Поэтому не был выяснен до конца и мотив преступления. Возможно, таджик попытался изнасиловать женщину, а встретив сопротивление, забил ее до смерти. Зюзинский суд заочно приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.