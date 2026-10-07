Умер создатель бренда Cyrille Gassiline дизайнер Кирилл Гасилин

В Москве в возрасте 47 лет скончался дизайнер Кирилл Гасилин

В Москве в возрасте 47 лет скончался российский модельер Кирилл Гасилин. Как сообщает историк моды Анатоль Вовк в своем Telegram-канале, основатель марки Cyrille Gassiline ушел из жизни 4 октября.

По оценке эксперта, деятель культуры оказал существенное влияние на отечественную индустрию и восприятие современного кроя. Его изделия выделялись лаконичностью, точностью форм и особой пластикой.

Профессиональный путь художника включал стажировку в парижском доме высокой моды Dominique Sirop. Там он освоил принципы работы с цветом и силуэтом, добиваясь естественного вида сложных конструкций.

Помимо авторских линий одежды, модельер разрабатывал сценические костюмы. В его портфолио вошли спектакли «Моя прекрасная леди», «Баядерка» и «Le Pari».

На кончину коллеги отреагировала журналистка Ксения Собчак, отметившая, что являлась клиенткой данной марки. Последний масштабный показ работ Гасилина состоялся в 2019 году.

Обстоятельства кончины и дата прощания с модельером на текущий момент не разглашаются.

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