В аэропортах двух городов ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в канале Росавиации.
Ограничения распространяются как на прием, так и на отправку самолетов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация не уточнила, как долго будут действовать введенные меры. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения при планировании поездок.
Информация о дальнейшем режиме работы аэропортов будет зависеть от решения авиационных служб. Ограничения носят временный характер.
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