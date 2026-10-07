В Британии увидел грозный сигнал Западу в визите Путина на уральский полигон

Британский таблоид Daily Star расценил посещение Владимиром Путиным учений «Центр-2026» как предупреждение Западу. Президент наблюдал за маневрами на Чебаркульском полигоне в Челябинской области и осмотрел выставку вооружений.

В учениях задействовали свыше 47 000 военнослужащих. Они выполняли задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью Путин назвал совершенствование навыков руководящего состава и штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.

По описанию Daily Star, на полигоне проводили боевые стрельбы с применением ракет и артиллерии. Военные отрабатывали действия возле имитации населенного пункта, укрепленного колючей проволокой и бетонными противотанковыми заграждениями.

На выставке президенту показали образцы боевой техники. Издание упоминает барражирующие боеприпасы с дельтавидным крылом, автоматизированные разведывательные системы и ударные беспилотники, предназначенные для применения на передовой.

Авторы Daily Star назвали маневры устрашающей демонстрацией военных возможностей России. Они связали масштаб учений с опасениями, что международная напряженность может перерасти в глобальный конфликт.

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