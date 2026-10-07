В Красноярске завели дело на подростка об оправдании терроризма

Подростка из Красноярска обвинили в публичном оправдании терроризма. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие установило, что 16 апреля 2026 года 17-летний подросток опубликовал в мессенджере видео, оправдывающее действия террористической организации, которая запрещена в России.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд уже определился с мерой пресечения — его посадили под домашний арест. Следователи сейчас собирают улики и закрепляют доказательства, чтобы передать дело в суд.

До этого жительницу Луганской Народной республики (ЛНР) задержали из-за подозрений в публичном оправдании терроризма. Поводом послужила публикация в запрещенной социальной сети, в которой присутствуют военнослужащие террористической организации, а также комментарий под видеозаписью.

Также россиянку заочно осудили по делу об экстремизме и терроризме.

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