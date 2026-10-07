В Крыму восемь украинских агентов судят по делу о подготовке терактов

В Южном окружном суде рассматривается дело восьми предполагаемых участников законспирированной агентурной сети. Их обвиняют в подготовке терактов и покушений на представителей власти Крыма по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Прокуратура запросила длительные сроки лишения свободы — от 10 до 28 лет.

Для большинства подсудимых, кроме двух женщин, запрошено отбывание части срока в тюрьме, остального — в колонии строгого режима. Женщинам обвинение просит назначить колонию общего режима. Ряду фигурантов также грозят штрафы до 800 тысяч рублей и ограничение свободы.

Фигурантам вменяют несколько статей УК РФ: государственную измену, организацию террористического сообщества и участие в нём, прохождение обучения для террористической деятельности, теракт, контрабанду, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств. Следствие считает, что они входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГУР МО Украины. По данным обвинения, готовились покушения на главу Крыма, спикера парламента республики, главу Ялты и военнослужащего Минобороны РФ.

Кроме того, одного из обвиняемых подозревают в подрыве железнодорожных путей в Симферопольском районе в феврале 2023 года. Большинство подсудимых вину не признали. Один из них признал вину, но отрицал участие в организованной группе. Заседание продолжается, приговор пока не вынесен.

Читайте также:

В Коми бывшего учителя осудили за диверсию

12 лет колонии: россиянина осудили за три диверсии