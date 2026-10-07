В Латвии за перевод 43 евро в Россию осудили женщину на шесть лет

Жительнице Латвии вынесли приговор за небольшой денежный перевод в Россию, сообщает депутат сейма Латвии Андрей Пагор.

В его сообщении, опубликованном в телеграм-канале, уточняется, что женщине назначили по решению суда шесть лет и три года надзора после освобождения.

При этом, местная журналистка Березовская, которая присутствовала на судебном заседании, отметила, что женщину приговорили по статье о финансировании стороны военного конфликта – так, обвиняемая попросила знакомую из Белоруссии отправить россиянину 43 евро.

Главной уликой в суде посчитали тот факт, что получатель этой суммы был одет в военную форму на аватарке в мессенджере, но осужденная считает, что идентифицировать его форму как военную нельзя.

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