В Малайзии вскрыли логово мошенников: россиянка под арестом

Гражданка России оказалась среди 95 иностранцев, задержанных иммиграционной службой Малайзии во время операции по обезвреживанию мошеннического колл-центра, сообщил генеральный директор иммиграционной службы страны Закария Шаабан. Операция прошла в Сунгай-Лембинге в штате Паханг.

Всего правоохранители задержали 98 человек: 95 иностранцев и трех граждан Малайзии. Среди иностранцев были 88 граждан Китая, двое граждан Мьянмы, а также по одной гражданке России, Индонезии, Вьетнама и Камбоджи и одна жительница Гонконга.

По словам Шаабана, способ работы заключался в использовании изолированного курортного комплекса как оперативной базы. Комплекс прекратил официальную работу в 2025 году, а мошеннический центр действовал там около трех месяцев круглосуточно.

По версии властей, иностранцы жили и работали на территории комплекса. У сотрудников были установлены индивидуальные показатели эффективности и планы, за выполнение целей предусматривались комиссионные.

Власти считают, что группа ранее могла работать в других странах, включая Камбоджу и Вьетнам. Она периодически меняла место расположения, чтобы избежать обнаружения.

Россиянку задержали по статье малайзийского иммиграционного законодательства о пребывании в стране после истечения разрешенного срока. Вместе с ней по этой статье задержали 44 граждан Китая.

Все задержанные иностранцы доставлены в иммиграционное управление Путраджаи для дальнейшего расследования. Других деталей операции и возможных обвинений не приводится. Тем временем в европейской стране активизировались мошеннические звонки с Украины.

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