В США самолет задел крылом другое воздушное судно

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что самолёт авиакомпании Delta Air Lines при рулёжке задел кончиком крыла самолёт Air Canada.

По данным ведомства, рейс 7 Delta Air Lines выруливал для вылета, когда законцовка его левого крыла задела горизонтальный стабилизатор рейса 875 Air Canada.

Авиавласти заверили, что инцидент расследуется, а СМИ со ссылкой на обе авиакомпании сообщают, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что в европейской стране прошли массовые протесты против визита Рубио.