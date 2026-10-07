В столичной области повреждена ТЭС: что известно

Трипольская ТЭС в Киевской области Украины получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщает издание «Страна».
Другие подробности не приводятся. Издание отмечает, что власти об этом пока ничего не сообщали.
Ранее взрывы произошли в Киеве трижды за ночь. Кроме того, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о повреждении моста через Днепр в Запорожье.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется..
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